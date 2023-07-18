شابة مهددة بالحبس بعد إستيلائها على معدات حلاقة بصالون في العاصمة

أمر قاضي الجنح بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة اليوم، بوضع شابة في العقد الثاني من العمر تحت إجراء الرقابة القضائية بعد قيامها. بسرقة أدوات حلاقة من صالون نسائي للحلاقة بدالي ابراهيم في العاصمة.

المتهمة تم توقيفها. عقب شكوى تلقتها مصالح الأمن بدالي براهيم، تقدمت بها صاحبة محل تجميل. تتهمها فيها باستلائها على ادوات و معدات من محلها، و كشفت الضحية أن المتهمة كانت تعمل بالصالون منذ فترة قبل أن تقدم على سرقتها بإعتراف منها.

بالمقابل صرحت المتهمة لدى مثولها امام قاضي الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري، أن الضحية لم تدفع لها مستحقاتها المالية. لمدة 6 اشهر على التوالي ،الامر الذي دفع بها إلى أخد أدوات الحلاقة للضغط عليها حتى تدفع لها راتبها. و عبرت المتهمة عن ندمها الشديد ملتمسة من هيئة المحكمة الصفح عنها و منحها فرصة لإرجاع المسروقات.

هذا وقد أجل القاضي الملف إلى الأسبوع المقبل مع الإفراج عن المتهمة. و الأمر بوضعها تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتها الى الاسبوع المقبل .