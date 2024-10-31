شابة مهددة بالحبس بعد ارتدائها ملابس فاضحة بالشارع وإغراء المواطنين

طالبت نيابة محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ لشابة في العقد الرابع من العمر “ب.ف”. بعد إرتدائها ملابس فاضحة و قيامها بتوقيف المواطنين في الطريق العمومي. ومحاولة إغرائهم بضواحي منطقة شراڨة بالعاصمة.

المتهمة و أثناء مثولها امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة وجهت لها تهمة الاغراء المنصوص. و المعاقب عليها في المادة 347 قانون العقوبات الجزائري .

حيث أنكرت التهمة المنسوبة اليها ،وصرحت انها لم تكن ترتدي ملابس فاضحة. و انها كانت متواجدة بالطريق العمومي بغرض توقيفهم لتوصيلها لا غير. ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئتها من الجنحة المتابعة بها ،وعلى ضوء مادار بالجلسة من معطيات ،وبعد إلتماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ، حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 28 نوفمبر المقبل.