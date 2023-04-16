شابة مهددة بالحبس لنشر صور صحفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لشابة في العقد الثالث من العمر (ع.ل). هذا بعد قيامها بفتح صفحة فايسبوكية و نشر صور خاصة بصحفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) بدون رضاها. كما قامت المتهمة بانتحال صفة الضحية و نشر صور اخرى مخلة بالحياء مقابل مبالغ مالية يرسلها لها زبائنها عن طريق فتحها لحساب بريدي.

المتهمة و اثناء مثولها امام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد عن طريق المحاكمة عن بعد من سجن القليعة. وجهت لها تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص و تسجيل و نقل صور لشخص بدون رضاه. اعترفت بالوقائع المنسوبة اليها ،و اضافت انها لم تكن على علم ان الصور التي قامت بنشرها خاصة بصحفية. كما طالبت العفو من الضحية و هيئة المحكمة ،من جهة اخرى صفحت الضحية عنها. فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الاسبوع المقبل.