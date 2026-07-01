شابويزا: “اللاعبون هم من يصنعون الفارق الحقيقي فوق أرضية الميدان”

اعتبر النجم الأسبق لمنتخب سويسرا، ستيفان شابويزا، بأن معرفة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، لمنتخب سويسرا، لن يكون لها تأثير كبير في مباراة المنتخبين، مؤكدا بأن اللاعبين هم من يصنعون الفارق.

وصرح شابويزا، لموقع “africa foot”: “كما تعلمون، في الوقت الحاضر لم يعد المدرب بحاجة إلى معرفة المنافس شخصيا، حتى يكون مطلعا على كل تفاصيله”.

“كما أوضح: “بفضل الوسائل الحديثة، وتحليل الفيديو، أصبح الجميع يعرف كل شيء تقريبا عن منافسه، لذلك بات من الصعب جدا مفاجأة المنافس”.

وأردف: “ما علينا سوى أن نقدم مباراتنا بالشكل المطلوب، والأهم هو أن نمتلك حلولنا الخاصة ضد الجزائر. فالمدربون وبيتكوفيتش لا يستطيعون اللعب داخل الملعب، بل يقتصر دورهم على إعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة”.

وتابع ستيفان شابويزا: “سنحتاج إلى تقديم أداء كبير، بغض النظر عن هوية المدرب الموجود على دكة بدلاء المنافس، ففي النهاية، اللاعبون هم من يصنعون الفارق الحقيقي فوق أرضية الميدان”.