شابويزا: “المنتخب الجزائري يتمتع بقوة جماعية ويملك لاعبين مميزين فرديا”

أشاد أسطورة منتخب سويسرا، ستيفان شابويزا، بامكانات المنتخب الوطني، مبرزا أهم نقاط قوته، كما أكد قدرة الخضر على تشكيل خطورة كبيرة على منتخب سويسرا.

وصرح شابويزا، في حوار خص به موقع “africa foot”: “المنتخب الجزائري يضم لاعبين مميزين على المستوى الفردي”.

كما أضاف: “المنتخب الجزائري يتمتع أيضا بقوة جماعية واضحة، وإذا كان في أفضل حالاته، فإنه قادر على تشكيل خطورة كبيرة”.

وجاءت هذه التصريحات من النجم الأسبق لمنتخب سويسرا، ستيفان شابويزا، قبل ساعات عن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بمنتخب سويسرا، لحساب الدور الـ32 من كأس العالم 2026، والمقررة على الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة المقبل.