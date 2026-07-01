شابويزا: “حظوظ الجزائر وسويسرا في التأهل متساوية”

تحدث أسطورة منتخب سويسرا، المهاجم الأسبق ستيفان شابويزا، عن المباراة المقبلة التي ستجمع منتخب بلاده بالخضر، مبديا رأيه بخصوص حظوظ الفريقين في التأهل.

وصرّح شابويزا، بخصوص هذه المباراة لموقع “africa foot”: “في رأيي، فرص الفريقين متساوية بنسبة 50 مقابل 50”.

كما أضاف: “في هذه المباراة، إذا قدمنا أداءً جيدا فسنتأهل، ومع ذلك، أتخيل أن المنتخب الجزائري يقول الشيء نفسه تماما”.

وتابع ستيفان شابويزا: “في هذه المباراة، كل شيء سيتوقف على جاهزية الفريقين في يوم اللقاء، سيتعين علينا تقديم أداء كبير إذا أردنا الانتصار”.