شابي: الجزائر تنجح في التحضير لأول قمة عربية دون ورق

قال مدير عصرنة العمل الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، عقبة شابي. أن الجزائر نجحت في توفير مختلف الترتيبات الضرورية لانعقاد أول قمة عربية دون ورق. بفضل التطور الرقمي الذي سجلته في عدة قطاعات.

وأضاف عقبة شابي في تصريح “لـوأج”، أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في مجالات التحول الرقمي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال. ما سمح لها بتوفير جميع الشروط الضرورية حتى تكون قمة الجزائر 2022، “أول قمة عربية بدون ورق”. مضيفا أنه تم خلال الأشهر السابقة تكوين فوج عمل من مختلف القطاعات الوزارية للنظر في إمكانية تجسيد هذه الفكرة. ليتم بلورة المشروع ووضعه حيث التنفيذ.

كما تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية عقد عدة إجتماعات مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول التقنيات وسبل تجسيد فكرة قمة عربية دون ورق. أين تم أخد متطلبات كل دول الجامعة العربية بعين الاعتبار. كما تم وضع فوج عمل تقني متخصص يعمل مع مؤسسة دعم وتطوير الرقمنة وقطاعات وزارية أخرى. لإنشاء برنامج إعلامي يأخذ في الإعتبار جميع إحتياجات دول الجامعة العربية.

كما يأتي هذا الإجراء تسهيلا للعمل الدبلوماسي في القمة بالنسبة لجميع الوفود المشاركة. ونزولا عند رغبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي قدمت إقتراحا حول النظر في إمكانية تجسيد قمة دون ورق. بالإضافة كذلك إلى توفير الوسائل الكفيلة بذلك.

كما أشار شابي، إلى أن القمة العربية هي أول قمة دون ورق والتي تعتبر سابقة في تاريخ القمم العربية. لقد تم بلورة المشروع ووضعه حيث التنفيذ. بعد تجربة مصر عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الإجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، التي تمت دون ورق”.

شابي.. التخلي عن طن من الأوراق

وحول الهدف من هذا الإجراء، كشف شابي، أن القمم السابقة تميزت باستعمال حوالي طن إلى طن ونصف من الورق في جميع الاجتماعات على مستوى القمة. حيث يتم في كل إجتماع توزيع 150 نسخة تقريبا على المسؤولين الحاضرين.

ويرى أن توفير هذا الكم الهائل من الورق وتجهيزات الطباعة والكوادر البشرية. ناهيك عن الوقت والتكاليف التي تتطلبها العملية، دفع للتفكير في رقمنة العملية و عقد قمة دون ورق والتي كان للجزائر شرف احتضانها.

وحول ما تم توفيره لتغطية الإجتماعات رقميا ، قال شابي أن جميع الإجتماعات التحضيرية الأربعة تمت دون ورق وكل البرمجيات وضعت للعمل بطريقه كامله. مبرزا أن “الجزائر تعمل على مواكبة العصر وأن كل الإمكانيات سخرت عبر شاشات كبيرة لعرض المحتوى مع إمكانية تغيير المحتوى مباشرة وإمكانية اطلاع جميع الوفود المشاركة على التغييرات في وقتها الآني”.

كما تم توفير أجهزة كمبيوتر بتقنيات عالية لكل الوفود المشاركة، تتضمن مسودات ومشاريع القرارات ويمكن للوفود متابعة التغييرات. مضيفا أنه تم تجنيد كل التحضيرات اللوجستية للقمة قصد الحفاظ على الموارد الطبيعية والتمكن من تخزين المستندات وارشفتها وإجراء التوقيعات الالكترونية.

ونوه المشاركون في أشغال الاجتماعات التحضيرية في مداخلاتهم بقدرة الجزائر على مواكبة مختلف طلبات الوفود والتحضير لعقد قمة عربية دون ورق. تحضر فيها التجهيزات الرقمية وتغيب فيها الوثائق الورقية.

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