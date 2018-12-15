شابّ يقتل تلميذا بالمتوسط بطعنة خنجر على الصدر في عين وسارة بالجلفة

الضحيّة خرج من مؤسسته التربوية للتسوّق برفقة زملائه

استيقظ سكان مدينة عين وسارة شمال ولاية الجلفة، نهار أوّل أمس، على وقع جريمة قتل ارتكبها شابّ في حقّ تلميذ ابن مدينته، بعدما وجّه له عدّة طعنات بواسطة سلاح أبيض.

وحسب مصادر محلية مطّلعة تحدثت لـ النهار، فإنّ الضحية توجه إلى السوق الأسبوعي المتواجد بالمخرج الغربي للمدينة برفقة زملائه بعد أن خرجوا مباشرة من مؤسستهم التربوية، على خلفية الإضراب الذي شهدته، أين حدثت هناك مناوشات كلامية بين الضحية «ع. محمد» صاحب 14 سنة.

وهو تلميذ في الطور المتوسط والجاني في 25 سنة، قبل أن يقوم هذا الأخير بمباغتة الضحية بطعنة خنجر على مستوى الصدر، ليسقط الضحية أرضا وسط بركة من الدماء.

وقد جرى نقل التلميذ الضحية إثر ذلك نحو مصلحة الاستعجالات الطبية من أجل تلقي العلاج، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه، وبعدما تدخلت مصالح الأمن إثر إبلاغها بالجريمة، تم إلقاء القبض على المشتبه فيه بمنطقة «ذراع السواري» التابعة لبلدية بنهار، أثناء محاولته التنقل لمقرّ مسكنه.

وفيما قالت مصادر «النهار»، إن أسباب وملابسات الجريمة ما تزال مجهولة، أوضحت مصادر أخرى أن الجاني يعاني من اختلالات نفسية، ومن شأن التحقيق معه ومع عدد من الشهود، أن يكشف جوانب خفية حول ما جرى.