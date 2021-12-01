رجال توسموا فينا خيرا، وضعوا ثقتهم فينا، وقرروا أن ينالوا حظهم في إتمام نصف الدين، متوكلين على رب العالمين. وتمنوا الخير وتفاءلوا بأنهم سيجدون نصيبهم لا محالة معنا وعلى يدينا. فتحنا لهم قلوبنا قبل أبوابنا لنكون لهم بعون الله النبراس، شاب للعثور على شريكة العمر، فكل التوفيق لهم.

الرقم السري :

136051

شاب أصيل يريد إتمام نصف الدين على سنة خير المرسلين

نبدأ عروضنا بشاب من العاصمة، يبلغ من العمر 36 سنة، طموح لديه العديد من الأحلام، أخلاق راقية. والكل يشهد له بحسن السيرة، كما هو عاملا مستقرا، ولديه سكن، لا ينقصه سوى فتاة طيبة تدعمه بصفاء روحها وحبها.

شاب ابن العاصمة يتمنى إتمام نصف الدين على ضوء الكتاب وسنة خير المرسلين، إلى جانب إنسانة متفهمة صاحبة دين وأخلاق. تكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتجاوز 33 سنة، تكون ذات أصول تقدر الرجل وتحترمه. يفضلها عزباء، ولا يهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136052

شابة مطيعة ووفية لرجل مستعجل على بناء حياة زوجية

من العاصمة إلى ولاية تيزي وزو، نعرفكم على شاب في غاية الروعة والأخلاق، يبلغ من العمر 41 سنة. أعزب لم يسبق له الزواج، عامل بالعاصمة ومستقر فيها، شهم وحنون في نفس الوقت.

يتمنى أن يكمل نصف الدين، إلى جانب زوجة تسكن إليها ويسكن إليه، يريدها من إحدى ولايات الوسط. سنها أقل من 38 سنة، تكون عازبة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136053

يعد أن يطرق البيوت من أبوابها.. فهل من عروس لابن ولاية قسنطينة

من قسنطينة، نقدم عرضا لرجل في منتهى الوقار والاتزان. صاحب شخصية قوية وله من الهبة ما يجعله يحظى باحترام وحب كل من حوله. يبلغ من العمر 42 سنة، شاب أعزب لم يسبق له الزواج، يمارس مهنة التجارة، ولدي سكن في طور الإنجاز.

يناشد زوجة طيبة تكون رفيقة مشواره وشريكة عمره، يتمناها أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها أقل من 35عام. لا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة بدون أولاد، يفضلها ماكثة في البيت، ولا يهم إن كانت عاملة. تبقى المسألة مسألة تفاهم لحقا، كما يعد من جهته بالمحبة وحياة العز والكرامة.

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