شاب بريطاني يأكل بيضة بـ10 آلاف دولار!

أكل شاب بريطاني يدعى آدم ديفيس، بطريق الخطأ بيضة “كادبوري” كريمية قيمتها 10 آلاف جنيه إسترليني.

وحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية، فإن الشاب، تناول البيضة في شاحنته عندما شعر بالجوع.

وكانت شركة كادبوري قد أطلقت مسابقة البيضة الكريمية Creme Egg بإخفاء 280 بيضة شوكولاتة نصفها أبيض ونصفها حليب في متاجر المملكة المتحدة.

حيث أن الزبائن الذين يشترون واحدة من هذه البيضات يفوزون بجائزة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني.

وقال الشاب أنه لم يلاحظ اختلافا في الطعم لأنه كان جائعا، وأعرب عن عدم حزنه لما حصل له.

مشيرًا في الوقت ذاته أنه سيكون سعيدا في حال فوزه بالجائزة. وناشد الشركة لمنحه جائزة ترضية لأنه لم يكن على علم بمسابقة الشركة.