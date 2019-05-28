شاب بطال يضرم النار في مكتب «مير» سيدي عبد الجبار بمعسكر

أقصي من قائمة المستفيدين من منحة قفة رمضان

أقدم شاب بطال، ظهيرة أمس، على إضرام النار في مكتب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عبد الجبار في ولاية معسكر.

مستعينا بالبنزين بعد اقتحامه ومداهمته لمكتبه في غياب «المير» على مرأى ومسمع من مواطنين كانوا في قاعة الانتظار.

وقد خلف الحريق تعرض أثاث ومستندات إدارية للتلف قبل تطويقه من طرف عدد من الحضور الوافدين إلى مبنى مقر المجلس.

جاء ذلك في أعقاب إخطار الشاب بقرار إقصائه من القائمة الإسمية للمستفيدين من منحة 6000 دينار التضامنية الخاصة باقتناء المواد الغذائية.

قبل أن يوجه مناشدته لـ«المير» والاتصال به هاتفيا لتمكينه من تلقي المساعدة المالية، وهو ما اضطر برئيس البلدية إلى إبلاغه بأنه سيضع له مبلغا ماليا تحت تصرفه من حسابه الخاص.

إلا أن «المير» لم يتقيد بوعده، وهو ما اعتبره هذا الشاب استهزاء به واستهتارا بكرامته.

هذا وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث واستمعت لإفادة رئيس البلدية، بينما تعذر توقيف الشاب لحظة اقترافه للحادث.