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الرياضة

شاب بلوزداد يضمن خدمات شرايطية وآيت عبد السلام

بقلم كريم.تيغرمت
شاب بلوزداد يضمن خدمات شرايطية وآيت عبد السلام
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كشف نادي شباب بلوزداد اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع مدافعين جديدين ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد، عبر حسابها الرسمي، عن انضمام مع كل من المدافع المحوري أحمد آيت عبد السلام، والمدافع الأيسر صبري شرايطية.

وأوضح إدارة النادي البلوزدادي، بأن كل من شرايطية، وآيت عبد السلام، أمضيا على عقد يربطهما بالفريق لمدة موسمين.

وتدخل هذه الخطوة التي أقدم عليها مسؤولي شباب بلوزداد، ضمن التحضيرات الجارية للموسم الكروي الجديد 2021-2022

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