شاب جاد مسؤول ومحترم ويقدر المرأة

الرقم السري :

136228

جاد في الثلاثين يا من للسعادة تتوقين

أول محطة لنا في هذا الركن، ستكون مع محمد من تسمسيلت، شاب جاد في ال33 من عمره، حيث إنتهى زواجه بالطلاق. شاب يأخذ بزمام الأمور، موظف مستقرّ ولديه سكن وظيفي، مسؤول ومحترم ويقدر المرأة.

يريد محمد أن تكون له بداية أخرى مع إنسانة محترمة تخرجه من هالة الأسى إلى السعادة. كما شرطه أن تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز31سنة. أكثر ما يتمناه محمد أن يجمعه القدر بجميلة القلب والأخلاق، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. كما لا يهمه إن كانت من ستشقّ معه المشوار موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136229

إطار قسنطيني جاد ويقبلك بأولاد

عبد الرحمان من جهته، ثاني إعلان لنا في هذا الركن حيث خاطبنا وكلّه أمل أن يجد ضالته في أقرب الأجال. عبد الرحمان ذو أصول قسنطينية كما يعمل في العاصمة، مطلق بدون أولاد، ولديه سكن خاص، يبلغ من العمر35سنة.

يريد عبد الرحمان أن يسوق له النصيب فتاة صادقة سنها ما بين30و35سنة، يريدها عزباء. كما يقبلها مطلقة أو أرملة بطفلين، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136230

إطار خمسيني يهبك المودة

عبد الكريم، ثالث محطة لنا في هذا الركن. تواصل معنا وكله أمل أن يكون لندائه رجع صدى ويستقر في حياته ويهنأ.

من مستغانم، علق علينا عبد الكريم كبير الأمل من أن نمدّ جسور الإستقرار في حياته مع إنسانة طيبة. يردها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز48سنة، يريدها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين صغيرين. وكل همّه أن تكون ربّة بيت ممتازة، يعدها أن يكون لها نعم الزوج والسند. علما أنه مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، وهو إطار محترم في سلك التعليم.

الرقم السري :

136231

بجاوي في الخمسين يريدك قبسة أمل

من بجاية الناصرية، لم يجد أحد أبنائها من بدّا إلا التواصل معنا لأجل أن يجدد حياته ويكون لأيامه معنى. خمسيني مطلق بطفل بالغ، موظف مستقر ولديه سكن خاص مهيّأ بالقدر الذي يستقبل زوجة صالحة صادقة.

يريد صاحب آخر إعلان لنا في هذا الركن. أن يكون له أمل مع إنسانة طيبة وصادقة من إحدى مدن ا لوسط الجزائري أو إحدى مناطق القبائل. سنها ما بين40و50سنة، أكثر ما يريده صاحب إعلاننا هذا أن تكون صاحبة النصيب مثقفة. موظفة مستقرة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

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