شاب جزائري مدان بسرقة هاتف في باريس

في مترو باريس، السرقات متكررة للغاية، خاصة في المحطات الرئيسية التي يرتادها المسافرون. لا شيء يمكن أن يوقف النشالين حيث لا توجد الخدمات الأمنية ولا كاميرات المراقبة العديدة المثبتة في المترو.

يوم الخميس الماضي، حاول شاب سرقة الهاتف المحمول لمستخدم كان قد اندفع إلى القطار. لأنه كان في عجلة من أمره للوصول إلى موعد عمل. ووقع الحادث في الخط 1، وهو واحد من أكثر الخطوط ازدحاما، حسب صحيفة le parisien.

الضحية ، وهو مهندس، تمكن من استعادة هاتفه قبل أن يفر السارق. إلا أن عملاء النقل قاموا على الفور باعتقاله. حيث يتعلق الأمر بشاب جزائري يبلغ من العمر 21 عامًا كان محتجزًا لدى الشرطة. وتم إجراء التحقيق بسرعة باستخدام صور من كاميرات المراقبة على وجه الخصوص. الشاب الجزائري، الذي سبق أن أدانته العدالة عدة مرات لوقائع مماثلة. والذي كان قد خرج مؤخرا من السجن، اعترف أمام المحققين بفعلته.

ووصف فعلته بأنه خطأ ارتكب عندما كان مخمورا. وأوضح أيضا أنه يعيش في ظروف صعبة. وقد تم تقديم الشاب الجزائري للعدالة، وحوكم على الفور. وطلب الادعاء الحكم بالسجن ثمانية أشهر.

من جانبها طلبت محامية الدفاع من القاضي إصدار حكم آخر لأن الهاتف لم يُسرق والضحية تمكن من استعادته. كما ذكرت الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه موكله. وقرر قاضي محكمة جنايات باريس الحكم على الشاب بالسجن ستة أشهر بتهمة السرقة.