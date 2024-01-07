شاب جزائري يتعرض للطعن في الرقبة والصدر بفرنسا

أصيب شاب جزائري يبلغ من العمر 29 عاما بطعنتين خلال ليل السبت إلى الأحد في مدينة ليون بجنوب فرنسا.

وبحسب صحيفة Le Progrès، أصيب الرجل بجرح في الرقبة وضربة في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى.

ووقع الحادث أثناء مشاجرة بين مجموعتين، أثناء مغادرة ملهى ليلي في الدائرة الأولى بمدينة ليون.

وتم القبض على الجاني المزعوم، وهو ليبي يبلغ من العمر 38 عامًا، وعندما رأى الشرطة تخلص من السلاح.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم إلقاء القبض عليه ووضعه على الفور في حجز الشرطة.

ولا تزال الأسباب الدقيقة لهذا الحادث مجهولة في الوقت الحالي.