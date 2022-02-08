شاب جزائري يغتصب عجوزا إسبانية

ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على شاب جزائري يبلغ 30 عامًا بتهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 95 عامًا.

الحادثة ليست الأولى من نوعها، في عام 2021، اعتقلت الشرطة الإسبانية، شابا يبلغ من العمر 18 عامًا فقط. بتهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا في كاتالونيا أيضًا.

وحسب ما أوردته الصحافة الاسبانية، تم القبض على الجاني المزعوم للاعتداء الجنسي على امرأة تبلغ 95 عامًا في فيغيريس.

وحسب ذات المصدر، فقد تعرضت العجوز للاعتداء في منتصف ليل 21 جانفي، في شقتها في كالي فاجيس. دي كليمنت.

ووفقًا لمصادر قريبة من القضية، فإن المعتقل البالغ من العمر حوالي 30 عامًا، أقر بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي.

ووقعت الأحداث مساء الجمعة قرابة منتصف الليل، عندما هاجم المتهم منزل الضحية التي تعيش بمفردها، بحسب صحيفة ElPuntAvui.

كما ذكرت الصحيفة أن رجلا مقنعا دخل منزل الضحية من خلال نافذة واعتدى عليها جنسيا.

وعندما هرب المعتدي قامت المرأة بإخطار خدمات الطوارئ. وظلت الضحية في مستشفى فيغيريس حتى تعافت من إصاباتها بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة.

وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة الوطنية الاسبانية، القبض على قاصر من أصل جزائري في أليكانتي. قام بسرقة وضرب واغتصاب امرأة تبلغ من العمر 80.

وحسب موقع okdiario الاسباني، فوجئت الضحية فجرًا بمهاجمها الذي دخل المنزل ليسرق.

وبمجرد دخوله المنزل، فاجأ الشاب القاصر المرأة العجوز. حيث أمسكها من رقبتها وقام بخنقها وضربها على رأسها حتى فقدت الوعي. وبعد ذلك اعتدى عليها جنسيا.

وبعد ذلك، قام بسرقة هاتفها المحمول ومحفظتها مع الوثائق وقطع المجوهرات، وهرب من مكان الحادث.

ووقعت الأحداث، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة الوطنية الاسبانية التي، عند الفجر، لكنها لم تكن معروفة حتى الساعة 10 صباحًا.

في ذلك الوقت، كانت المرأة قادرة على الاتصال بغرفة CIMACC-091. وذكرت أنها تعرضت للضرب بشكل متكرر من قبل رجل دخل منزلها.

وحسب ذات البيان، فقد عثر على المرأة العجوز في حالة يرثى لها. حيث أصيبت بجروح مختلفة على يد المهاجم، ناهيك عن نزيف حاد برأسها.