شاب جزائري يفتك الجائزة الكبرى للمهرجان الإفريقي العربي للفيلم الوثائقي

إفتك الفيلم الوثائقي الجزائري “ليلة النار” الجائزة الكبرى في المهرجان الدولي الإفريقي العربي للفيلم الوثائقي بزاكورة بالمغرب.

وتصدر الفيلم الجزائري لصاحبه المخرج الشاب خالد شنة، الذي جاء في 55 دقيقة، الترتيب بين 11 فيلمًا مُشارك في المهرجان.

ويروي الوثائقي أهم محطات كفاح الشعب الجزائري ابان الاستمعار الفرنسي بمنطقة الاوراس و الزاب ببسكرة.

وحمل الفيلم العديد من الشهادات الحية على لسان مجاهدين بالمنطقة، كما ضمّ الوثائقي مقاطع تمثيلية جرى تمثيلها من قبل شباب من ولاية بسكرة بمناطق جمورة، أولاد جلال ومدينة بسكرة أين تتطابق القصة مع الصورة.

تجدر الإشارة إلى المخرج خالد شنة كانت له بعض الأفلام بعثت من جديد شخصيات مهمة بالمنطقة، كان لها دور فعال في الثورة التحريرية.

كما أكد المخرج أنّ له أعمال أخرى سيفصح عنها في القريب العاجل كما أنّه لم يخفي تمكنه من إبراز رجالات صنعوا مجد الجزائر بفضل المساعدة التي يتلقاها من عديد الشخصيات لإنجاز أعماله رغم الظروف المحيطة بعمله.