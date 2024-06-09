شاب جزائري ينقذ امرأة من الغرق في باريس

أنقذ نواري، جزائري الجنسية يبلغ من العمر 18 عاما، ميشيل، البالغة من العمر 56 عاما، من الغرق في حوض فيليت (الدائرة 19) بباريس.

وقالت المرأة لصحيفة لو باريزيان: “شعرت وكأنني سأموت”. حيث قفزت في النهر لتنقذ كلبة ابنتها التي كانت تغرق.

وأخذ التيار القوي الحيوان، البالغ من العمر 7 سنوات، وتوفي على الفور.

وفي الماء، تجد ميشيل نفسها أيضًا منجذبة إلى القاع وتصرخ طلبًا للمساعدة.

وعلى حافة حوض السباحة، قفز شاب يبلغ من العمر 18 عاما.

وقالت لصحيفة “إيل دو فرانس” اليومية بعد أيام قليلة من عملية الإنقاذ: “بدونه كنت سأموت اليوم”.

يقول النواري: “لقد قفزت وأنقذت مدام ميشيل. كان الأمر صعباً مع التيار”.

بالنسبة لنواري، 18 عامًا، فإن الهدف الآن هو العثور على عمل وسكن.

وقال لصحيفة لو باريزيان: “ليس لدي أي أوراق، لكن يمكنني العمل في مخبز، وصنع البيتزا والسندويشات”.