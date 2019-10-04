شاب ذو 19 عاما محل 10 أوامر بالقبض في قضايا إجرام بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل BRI 02 وفرقة التفويضات القضائية لأمن وهران من الإطاحة بمجرمين خطيرين.

ويتعلق الأمر بأحدهما محل بحث طبقا لـ 10 أوامر بالقبض، والآخر محل بحث طبقا لـ 5 أوامر بالقبض يبلغان من العمر 19و54 سنة.

العملية الأولى نفذتها ذات الفرقة استغلالا لمعلومات، تفيد بنشاط مجرم خطير كان يقوم بالتنكر قصد الإفلات من الامن.

وتم وضع خطة محكمة التنفيذ، أسفرت عن توقيفه بوسط المدينة، ويتعلق الأمر بمجرم خطير يبلغ من العمر 19 سنة.

وتورط الموقوف بقضايا إجرامية، منها تكوين جمعية أشرار، السرقة، المتاجرة بالمخدرات، تحطيم ملك الغير، انتهاك حرمة منزل والتهديد بالسلاح الأبيض.

وتم بالعملية الثانية الإيقاع بمجرم آخر يبلغ 54 سنة، متورط في قضية التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال وتزوير شهادات.

وقد تم تحرير ضدهما إجراء قضائي سيحالان بموجبه أمام العدالة.