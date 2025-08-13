شاب رفقة أربعينية حولت منزلها لوكر لبيع المهلوسات بالرويبة بأروقة المحاكم

تابعت اليوم الأربعاء الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، سيدة في العقد الرابع من العمر رفقة شاب في العقد الثاني من العمر يدعى”ب.أ” وذلك عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير وذلك عقب ضبط المتهم الثاني متلبسا بحيازة أقراص مهلوس مباشرة بعد اقتنائها من عند المتهمة الثانية التي حولت منزلها وكرا لبيع المهلوسات.

وجاء تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال عقب معلومات بلغت مصالح الشرطة القضائية بالرويبة بخصوص مجود تحركات مشبوهة بمنزل سيدة تقوم بترويج والعرض للمخدرات و المؤثرات العقلية على الغير انطلاقا من منزلها، وبترصد منزل هاته الأخيرة وحركات تم توقيف شاب في العقد الثاني من العمر ويتعلق الامر بالمشتبه فيه المدعو”ب.أ” أمام دخل منزل المشتبه فيها وبتفتيشه جسديا عثرىبحوزته على 39 قرص مهلوس من نوع”ترامادول”، وبتوسيع التحريات لمنزل المشتبه فيها عثر به على 3اقراص مهلوسة من نوع ترامادول بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 136 مليون سنتيم، وباخضاع هاتفها للتفتيش التقني ضبط به محادثات إلكترونية مع المتهم الموقوف يقدم فيها طلبات لشراء المؤثرات العقلية. وعليه وتم تحويل المشتبه فيهما على التحقيق الامني ثم القضائي.

وخلال المحاكمة التي جرت اليوم خلال استئناف الحكم الابتدائي بمجلس قضاء العاصمة اعترف المتهم باقتنائه للمؤثرات العقلية من عند المتهمة الثانية في الملف وذلك بسعر 1000 دج للقرص، وأنه يشتري من عندها على مدار السنة، للعيد بيع المهلوسات لاحقا، وهي التصريحات التي تواجه عنها وأكد أن المهلوسات كانت بغرض استهلاك الشخصي.

في حين أنكرت المتهمة الثانية عرضها للمهلوسات على الغير وأكدت أن الاقراص الثلاث المضبوطة بمنزلها موجهة لاستهلاكها الشخصي.

دفاع المتهمان التمسا إعادة تكييف الوقائع من العرض للحيازة بغرض الاستهلاك الشخصي وطالبات بأقصى ظروف التخفيف، وعليه التمس النائب العام توقيع أقصى عقوبة في حق المتهمان، لتقضي المحكمة بتأييد الحكم المستناف والقاضي بإدانة المتهمان بعامين حبسا نافذة و 100 ألف دج غرلمة مالية مع المصادرة.