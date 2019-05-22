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شاب سوري مغترب يفقد أبوه.. شاهد ماذا فعل الجزائريون

المجتمع
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شاب سوري مغترب يفقد أبوه.. شاهد ماذا فعل الجزائريون
بقلم نادية بن طاهر

في العدد الجديد من برنامج، مزال الخير 2، أراد طاقم البرنامج معرفة ردة فعل الجزائريين، وكيف يتصرفون مع شاب سوري مغترب، فقد والده.

ولأجل ذلك، يطلب الشاب السوري من المارة، قراءة رسالة نصية على هاتفه، مكتوبة باللغة الفرنسية، لأنه لا يتقنها.

الرسالة جاء فيها، خبر وفاة والد الشاب السوري، لذلك يقع المارة في موقف صعب جدا، ولا يجدون كيف يعلمونه بالخبر.

ومن خلال هذه التجربة الاجتماعية، سجل البرنامج ردود أفعال جد مؤثرة، وهذا يدل على مدى تراحم الجزائريين، وحبهم لأشقائهم العرب، ووقوفهم معم في السراء والضراء.


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