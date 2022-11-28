شاب طموح يناشد زوجة صالحة تقاسمه الحلال بما يرضي الله

الرقم السري :

137027

زوجة صالحة يحصل معها الهناء من تستجيب للنداء

نستهل عروضنا من العاصمة، ونعرفكم على شاب طموح لديه العديد من الأحلام، صاحب أخلاق راقية. عاملا مستقرا، ولديه سكن، لا ينقصه سوى فتاة طيبة تدعمه بصفاء روحها وحبها، هو أعزب لم يسبق له الزواج. يبلغ من العمر 36 سنة. يناشد زوجة صالحة تقاسمه الحلال بما يرضي الله ورسوله المختار، تقدره وتعينه على الحياة وتمضي معه نحو الهناء والسكينة. يفضلها من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتجاوز 33 سنة، تكون ذات أصول تقدر الرجل وتحترمه. يفضلها عزباء، ولا يهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

137028

فرصة من ذهب لكل حواء تريد أن ترتبط

من ولاية تيزي وزو ستكون لنا وقفة أخرى، ونعرفكم على رجل في منتهى الاحترام، وجميل الأخلاق. هو أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 41 سنة، عامل بالعاصمة ومستقر فيها، شهم وحنون ومعروف بسيرته الحسنة.

يتمنى أن يكمل نصف الدين، ويعقد قرانه بزوجة تسكن إليها ويسكن إليه، يريدها من إحدى ولايات الوسط. سنها أقل من 38 سنة، تكون عازبة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

137029

رجل محترم غايته العفة والستر..

أخيرا وليس آخرا، عرضا متميز لرجل متميز، شهم وصاحب شخصية قوية. وله من الهبة ما يجعله يحظى باحترام وحب كل من حوله، هو من ولاية قسنطينة، يبلغ من العمر 42 سنة. أعزب لم يسبق له الزواج، يمارس مهنة التجارة، ولدي سكن في طور الإنجاز.

غايته الزواج والاقتران بما يرضي الله، إلى جانب امرأة تقية تتمتع بأخلاق سامية، يريدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنها أقل من 35 عام، لا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة بدون أولاد، يفضلها ماكثة في البيت. ولا يهم إن كانت عاملة، تبقى المسألة مسألة تفاهم لحقا، كما يعد من جهته بالمحبة وحياة العز والكرامة.

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