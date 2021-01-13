شاب عمره 17 سنة وراء قتل شيخ وزوجته العجوز في “وادي جر” بالبليدة!

الجاني سرق مبلغ 90 مليون سنتيم

تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة العفرون بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية البليدة، من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 17 سنة، لتورطه في جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والإخفاء، التي راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 83 سنة وزوجته 72 سنة، اللذان عثر عليهما جثتين هامدتين في منزلهما الكائن ببلدية “وادي جر” بتاريخ 8 جانفي الماضي، حيث تعرضا إلى عدة طعنات بواسطة سلاح أبيض، أدّت إلى وفاتهما.

وقد أثبتت التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة، بأن سبب الجريمة كان بداعي سرقة مبلغ مالي قدره 90 مليون سنتيم قام المشتبه فيه بإخفائه عند أحد أقربائه في ولاية تيبازة.

كما مكّنت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة، من استرجاع مبلغ قدره 869.500 دينار، كون المشتبه فيه تصرف في جزء منه، مع استرجاع أداة الجريمة “سكين” وتوقيف قريبه الذي أخفى عنده المال المسروق.

وبعد إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما، تم تقديمهما بتاريخ 11 جانفي 2021 أمام العدالة عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية السرقة مع استعمال أسلحة ظاهرة وإخفاء أشياء مسروقة وعدم الإبلاغ عن جناية، حيث صدر أمر إيداع رهن الحبس المؤقت في حقهما.

من جهة أخرى وعلى إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين لدى مصالح أمن دائرة “وادي العلايق”، مفادها تعرض مسكنه إلى السرقة من طرف مجهولين، الذين تمكنوا من سرقة عدة أغراض كانت في المنزل، تمثلت في هواتف نقالة وجهاز كومبيوتر وكمية معتبرة من السمّاعات ولواحق الهواتف النقالة وخمس حقائب وجهاز تلفاز وغيرها، تم على إثرها فتح تحقيق في القضية.

ومن خلال تكثيف عنصر الاستعلام والتحريات الميدانية، مكنت من التعرف على مشتبه فيهما وتحديد هويتيهما وتوقيفهما، مع استرجاع بعض المسروقات، ليتم اقتيادهما إلى المصلحة، ومواصلة للتحقيق، مكنت العملية من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين وحجز ٥ أقراص ذات أساس مخدر لدى أحدهم، واسترجاع كمية من المسروقات ومبلغ مالي من عائدات بيع المسروقات، حيث تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم الخمسة وتقديمهم أمام العدالة.