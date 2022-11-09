شاب غاية أحلام وردية إلى جانب زوجة صالحة

الرقم السري :

138176

أعزب خمسيني يبحث عمن ترسم معالم الفرحة في حياته

رجل بأتم الكلمة من شرق البلاد، لم يسبق له الزواج، كما يبلغ من العمر 51 سنة. يمارس مهنة التجارة ولديه مسكن خاص، يبحث في القريب الاقتران على سنة خير الأنام. ويحلم بأن يبني تحت سقف المودة والرحمة أحلامه الوردية إلى جانب زوجة صالحة، تعينه على أمور الدين والدنيا. ويعد من جهته أن يكون لها خير ونيس وخير زوج وخير حبيب، ليس لديه من الشروط الكثير. ماعدا أن تكون صاحبة النصيب ابنة عائلة محترمة، يفضلها من إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنّها أقل من 40 عام، لا يهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، ويريدها عازبة لم يسبق لها الارتباط.

الرقم السري :

138177

لمن ترغب في الستر والهناء هذه فرصتك يا حواء

في شرق البلاد لازلنا حيث أننا نضع تحت تصرفكن إعلانا لشاب في غاية الاحترام، هو من ولاية سوق أهراس. يشغل منصب محترما في مؤسسة بيترولية بإحدى ولايات الجنوب، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 40 عام. مقيم مع الأهل، مناه الإرتباط، والاقتران بزوجة صالحة ومخلصة تدعم زوجها وتسنده في الضراء قبل السراء.

فعلى سنة الله ورسله، يريد صاحب الإعلان التعرف على امرأة صادقة ومحترمة بغية الزواج. امرأة تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها أقل من 38 سنة. شرطه أن تكون عزباء، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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