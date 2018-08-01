شاب متهم بفبركة صور خليعة لعشيقته ونشرها على “الفايسبوك” بسبب إنهاء علاقتهما!

تم تداولها مع رقمها وعنوانها على أساس أنها تمارس الدعارة

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة القبض على شاب يبلغ من العمر 24 سنة، ينحدر من ولاية بومرداس بعد صدور في حقه حكم غيابي بتهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص والتهديد، على خلفية الشكوى التي قيدتها ضده عشيقته لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تتهمه من خلالها بنشر صورها بعد فبركتها في شكل خليع، مع وضع رقمها وعنوانها الشخصي الكائن ببني مسوس على أساس أنها تعرض نفسها للدعارة.

المتهم وبمثوله، أمس، أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه منذ عامين، الذي أدانه بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، فند الجرم المنسوب إليه وأكد أن الضحية كانت تجمعه بها علاقة عبر “الفايسبوك”، ووقعت بينهما مناوشات جعلته يقطع علاقته بها ويقوم بحظرها، لتقوم بفتح حساب ثانٍ وتطلب منه مسامحتها.

وعندما رفض محادثتها وشتمها بأقبح العبارات وهددها بإخطار والدتها بالأمر كي تكف عن إزعاجه، قامت بالتواصل معه من حساب “فايسبوك” باسم شاب وهددته بالقتل لأنه تحدث مع صديقتها.

موضحا أن الشكوى كيدية والهدف منها الانتقام لتخليه عنها، وبخصوص الصور المنشورة على حساب يحمل اسمها، فقد أكد أنها كانت منشورة بحسابها، وهو الأمر الذي ثبت من تصريحات الضحية بالمحاكمة السابقة، متهما إياها بالجرم لتوريطه في القضية الحالية.

وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم الذي يتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.