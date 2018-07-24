شاب محل 7 أوامر بالقبض يحتال على مواطنين ويمنحهم عقود تخصيص لشقق في البليدة

تمت متابعته في قضايا إصدار صكوك بقيمة 10 ملايير سنتيم

تمكن مسيّر شركة تجهيزات عامة يتواجد رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش بعد صدور في حقه 7 أوامر بالقبض لإصداره عدة صكوك من دون رصيد بقيمة 10 ملايير سنتيم، من النصب والاحتيال على أحد زبائنه الذي كان يدين له بمبلغ 3 ملايير و600 مليون سنتيم، عن طريق منحه عقود تخصيص لشقق بمنطقة أولاد يعيش بولاية البليدة وسحب كل النسخ من عند الموثق، ليدّعي تضييعها قصد التحايل على أشخاص آخرين بذات الطريقة، حسب الوثيقة التي سلمها الموثق لدفاع الضحية.

المتهم الموقوف لسبب آخر، تمت متابعته وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في خصوص إصدار صك من دون رصيد بقيمة مليار و400 مليون سنتيم، اعترف بتسليمه الصك للضحية بسبب وجود دين بينهما بقيمة 3 ملايير و600 مليون سنتيم.

فيما اقتطع بقية المبلغ من خلال منحه عقود تخصيص لشقق في ولاية البليدة، وهي الأقوال التي ردّ عليها دفاع الضحية وسماها بالحيلة قصد التلاعب به وبأشخاص آخرين.

وفقا لما أخطره بهم الموثق بعد قيام المتهم بسحب جميع نسخ عقود التخصيص من عنده في ظرف 24 ساعة من إمضائها، والتي اتضح أنه سلمها لأشخاص آخرين يدينون له بالملايير، والتي قام بإيداعها في ملف قضائي يتعلق بإصدار صك من دون رصيد بقيمة 2.6 مليار سنتيم، ومن ثم ادّعى أمام الموثق أنه ضيعها بهدف الاستفادة من البراءة، رغم أن العقود لم يتم تسجيلها.

وعليه، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك مع إصدار أمر بالإيداع من الجلسة في حق المتهم.