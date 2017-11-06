شاب مخمور يقتل شقيقه ذبحا من الوريد إلى الوريد!

اهتز وسط مدينة تلمسان، خلال الساعات القليلة الماضية، على جريمة قتل شنيعة أقدم فيها شاب يبلغ من العمر 37 سنة على إزهاق روح شقيقه البالغ من العمر 28 سنة، وهذا داخل مسكنهما العائلي، حيث كان الجاني تحت تأثير الكحول وعند عودته إلى البيت نشبت بينه وبين شقيقه الأصغر ملاسنات حادة تطورت إلى حد إشهار خنجر كبير، لتزداد المعركة حدة بينهما، حيث أقدم الشقيق الأكبر على ذبح شقيقه الأصغر من الوريد إلى الوريد، متسببا في إراقة دمائه وعليها فارق الضحية الحياة متأثرا بإصابته، أين تم نقله إلى مصلحة التشريح الطبي.

وبعدما تم إخطار مصالح الأمن قامت الأخيرة بمداهمة مسرح الجريمة، حيث ألقي القبض على والدة الضحية وابنتها متلبستين بإخفاء أداة الجريمة بعد غسلها من آثار الدماء، وبعد تشديد التحقيقات معهما تم الوصول إلى السلاح المخفي، وحول لاحقا الجاني رفقة الأم وشقيقته على مقر الشرطة لمواصلة التحقيقات معهم في ملابسات هذه الجريمة التي يعد الخمر دافعا رئيسيا لحدوثها، حسبما علم من محيط التحقيق الأولي في ملابساتها، في انتظار تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان بتهمة القتل العمدي باستعمال سلاح أبيض بالنسبة للشقيق القاتل وتهمة إخفاء أداة الجريمة وطمس آثارها بالنسبة للأم وابنتها.

كما شنت إثرها الشرطة بتعليمات من النيابة العامة حملة تفتيش واسعة عن المخمرات التي تنشط بشكل جلي وسط مدينة تلمسان، باعتبارها مصدر لكل أنواع الجرائم، كما سبق منذ أيام قليلة حيث شهدت ضاحية الكدية في تلمسان جريمة قتل أقدم فيها شقيقان مسبوقان قضائيا على قتل جارهما ضربا بفأس في الرأس إثر مناوشات بين نسوة على مياه “الزيڤو”، حيث تم القبض على القاتلين وتقديمهما أمام النيابة العامة لمحكمة تلمسان.