شاب مغربي يهاجم شيخا جزائريا من أجل هاتف نقال بإيطاليا

اعتقلت الشرطة الإيطالية في محطة San Prisco شاب مغربي يبلغ من العمر 33 عامًا، متلبسًا بجريمة السرقة.

في وقت متأخر من مساء الأربعاء 27 أكتوبر، في Via Nazionale Appia، قام المغربي بمهاجمة مسن جزائري باللكمات والركلات.

وحسب teleradio-news الإيطالي، فإن الضحية الجزائري مقيم بإيطاليا ويبلغ من العمر 61 عاما.

ومن أجل سرقة الهاتف الخلوي للعجوز، هاجم المتهم المغربي الضحية بضربه مرارًا بالركلات واللكمات، حتى سقط على الأرض.

ولحظة وقوع الحادث، تدخل مواطن إيطالي يبلغ من العمر 54 عامًا لإنقاذ الضحية من الهجوم، إلا أنه تعرض للضرب أيضا.

هرب السارق، الذي تمكن من أخذ الهاتف النقال، ولكن تم تعقبه واعتقاله من قبل دورية للشرطة في محطة سان بريسكو.

كان على الضحية أن يلجأ إلى العلاج الطبي في مستشفى سانتا ماريا كابوا فيتيري حيث لا يزال في المستشفى.

ويتواجد المعتقل حاليا بسجن نابولي بوجيوريالي، لتتم محاكمته لاحقا.

والشهر الماضي، أقدم شاب مغربي في إيطاليا، على قتل والدته البالغة 54 عاما، بعد أن رفضت إعطاءه مبلغا من المال.

ووجه الشاب البالغ 20 عاما، طعنات لوالدته على مستوى الرقبة والصدر والبطن والرئة.

وتم العثور على السكين المستعمل في الجريمة بعين المكان، حسب الصحافة المحلية.

ولاذ المتهم بالفرار إلى وجهة غير معلومة، وتقول التحريات الأولية إنه يعاني من اضطرابات نفسية، ويتعاطى المخدرات.

واكتشف الأب جثة الضحية عند عودته من العمل، وكانت مدرجة بالدماء داخل غرفة النوم.

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