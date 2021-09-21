شاب من الشرق يبحث عن زوجة تجعل بيته روضة تعمه البهجة

إلى شرق البلاد الآن. ومن هناك اتصل بنا شابا طرق أبواب مركزنا يقصد الحلال. يتمنى تضميد الجراح، والفوز بزوجة تسعى إلى جانبه لجعل بيتهما روضة تعمه البهجة، هو شاب من شرق البلاد، مضى من عمره 39 عام، مطلق ليس لديه أولاد، موظف بقطاع الصحة، ولديه مسكن خاص، وسيم وطويل القامة.

يتمنى من الله التوفيق، والعثور على رفيقة الطريق، زوجة صالحة تشاركه الحياة وتدعمه في السراء والضراء، تكون من وسط أو شرق البلاد، سنها أقل من 35 عام، لا يهم إن كانت عازبة، أرملة أو مطلقة حتى بأولاد، ويفضلها ماكثة بالبيت ولا بأس إن كانت عاملة.

الرقم السري : 135615

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