شاب من النعامة يفضح بالصورة والصوت مؤامرات المخابرات المغربية ضد كل ما هو جزائري

خرج شاب جزائري يدعى أحمد بن طالب ويقيم بإقليم ولاية النعامة، بالصورة والصوت، عبر كاميرا تلفزيون النهار، ليسلط الضوء على جانب خفي من مؤامرات مخابرات جار السوء ضد كل ما هو جزائري.

وقال الشاب أحمد بن طالب، وهو يتحدث أمام كاميرا “النهار” إنه تفاجأ بوجود صورة بطاقة تعريفه على صفحات الذباب “المخزني”، وهي تحاول الربط بينه وبين صورة الجندي الصهيوني القتيل الذي أعلنت المقاومة الفلسطينية في غزة عن القضاء عليه والاحتفاظ بجثته.

وبدا أحمد بن طالب متفاجئا ومصدوما لحجم الكذب المفضوح والزائف الذي تمارسه صفحات المخابرات المغربية، التي راحت تحاول الزعم بوجود جزائريين يقاتلون ضمن الجيش الصهيوني في غزة.

وقال الشاب أحمد إنه فقد منذ سنوات قليلة بطاقة تعريفه وتم إثر ذلك نشر إعلان عبر صفحات فيسبوك محلية، عن العثور عليها، مضيفا أن الذباب الالكتروني المخزني استغل تلك الصورة للترويج لأكاذيبه ومزاعمه الباطلة.

وبقدر ما كشفت تصريحات الشاب أحمد بن طالب أن ما تم الترويج له من طرف جحافل الكتائب الالكترونية المغربية هو مجرد مزاعم كاذبة عارية من الصحة، بقدر ما أظهرت أيضا حجم الحقد والتضليل والزيف الذي يمارسه نظام المخزن تجاه كل ما هو جزائري ويرمز للجزائر شعبا أو دولة.