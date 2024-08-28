قناة النهار شاب من بجاية يوجه طلباً للمترشح تبون بعد الفوز في الانتخابات بقلم النهار أونلاين نشر في 28 أوت 2024 - 21:45 شارك غرِّد أرسل 122 0 شاب من بجاية يوجه طلباً للمترشح تبون بعد الفوز في الانتخابات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/bMOQQ اقرأ أيضا شوفو حكايتي: قصة شخص عائد من الموت .. كافح مرض السرطان مرتين قناة النهار 11 أوت رئاسيات 2024 : مواطنون يتابعون الحملة الإنتخابية عبر مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 18 أوت شاهد الشيخ النوي روبلها بالشطيح على أنغام الزرنة قناة النهار 20 أوت ابراهيم مراد: "المترشح تبون من خلال عهدته الأولى رغم الظروف الصعبة عمل حتى يضمن كرامة المواطن" قناة النهار 26 أوت بوسعادة: المترشح يوسف أوشيش ينشط لقاءات جوارية مع المواطنين قناة النهار 17 أوت عمار سنيقري: "عندك سبونسور نتا هو المعلم" قناة النهار 11 أوت فياض : نقدر إلى أبعد الحدود موقف الجزائر المتمثل في شخص عبد المجيد تبون قناة النهار 26 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : النوي يوجه رسالة قوية للأحزاب السياسية الغائبة عن المشهد السياسي قناة النهار 13 أوت المترشح للرئاسيات يوسف أوشيش ضيف بلاطو عين على الرئاسيات قناة النهار 23 أوت شاهد.. الشاب رشدي يرفض الكشف عن ثروته التي حققها من الفن قناة النهار 12 أوت