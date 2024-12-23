شاب مهدد بالحبس بعد اعتدائه على فتاة داخل حافلة بسعيد حمدين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً، للشاب “ت.م” مسبوق قضائيا في العقد الثالث من العمر، قام بسرقة هاتف نقال لفتاة في العقد الثاني من العمر داخل حافلة بمنطقة سعيد حمدين.

تفاصيل قضية الحال تعود إلى قيام المتهم بسرقة الهاتف النقال الخاص بالضحية، عندما كان جالسا أمامها داخل حافلة لنقل المسافرين بمنطقة سعيد حمدين، وفرّ مسرعا خارج الحافلة. إلا أن الضحية تفطنت له، وتوجهت إلى مركز الشرطة لإيداع شكوى.

وقدمت للأمن المواصفات الخاصة بالشخص المعتدي، ثم عرضت عليها صور بعض المشتبه فيهم، و تمكنت من التعرف عليه. ليتم القبض عليه وتحويله على محكمة الجنح ببئر مراد رايس، لمحاكمته.

وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، وجهت للمتهم جنحة السرقة بوسائل النقل. وتبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة.

وكيل الجمهورية التمس العقوبة السالف ذكرها، فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.