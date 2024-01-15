شاب مهدد بالحبس بعد سرقته محل تجاري ببوشاوي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس لشاب في العقد الثالث من العمر. “ع.ز” على خلفية متابعته بسرقة مبلغ مالي من محل تجاري لبيع البسة الرجال ببوشاوي.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد شكوى رفع ضده صاحب محل تجاري ببوشاوي. يتهمه رفقة متهمين اخر متواجد في حالة فرار بسرقة مبلغ مالي بقيمة 17 مليون من محله.

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري انكر التهمة المتابع بها وصرح ان توجه الى محل تجاري. لبيع ملابس الرجال بنية الشراء. وليس بنية السرقة.و ليس له علاقة مع المتهم الرئيسي محملا اياه جرم السرقة.

وبعد التماس وكيل الجمهوىية العقوبة السالف ذكرها ،حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.