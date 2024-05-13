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الوطني

شاب مهدد بالحبس بعد مناورة خطيرة بالطريق السريع بولاد فايت اودت بحياة شاب

بقلم النهار أونلاين
شاب مهدد بالحبس بعد مناورة خطيرة بالطريق السريع بولاد فايت اودت بحياة شاب
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التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ مع سحب رخصة السياقة لمدة 3 سنوات لشاب في العقد الثالث من العمر “ب.ع” بعد تسببه في حادث مرور مميت اودى بحياة شاب في العقد الثاني من العمر كان على متن دراجة نارية ، على مستوى الطريق السريع بولاد فايت .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها عناصر الدرك الوطني ،و بعد تحويل المتهم على العدالة وجهت له جنحة القتل الخطأ ،مع السياقة في حالة سكر
المتهم و اثناء مثوله امام قاضي الجلسة وجهت له جنحة القتل الخطأ و السياقة في حالة سكر ، حيث انكر التهمة
المنسوبة اليه ، كما اكد انه كان في وعيه ،و بعد ارتكابه للحادث قام بمساعدة الضحية و اتصل بعناصر الشرطة و سيارة الاسعاف من اجل اسعاف الضحية المتوفى ،ملتمسا العفو و إفادته بظروف التخفيف .فيما طالبت هيئة دفاع الضحية تعويض قدره 10 مليون دج عن الضرر الذي اصابهم ،فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى الاسبوع المقبل.

النهار اولاين

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