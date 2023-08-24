شاب مهدد بالحبس لإهانة رئيس بلدية ولاد فايت

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة تسليط عقوبة 15 شهر حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. لشاب في العقد الثالث من العمرعلى خلفية متابعته بإهانة رئيس بلدية ولاد فايت “ك ف” رفقة موظفين اخرين بالبلدية” ف.ح””م.و”.

تفاصيل قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة ان المتهم “س.ف” قام بإهانة الضحايا. من بينهم رئيس بلدية ولاد فايت داخل مكتبه ،هذا بعدما تم إقصائه من سكن اجتماعي.

المتهم تمت محاكمته غيابيا بموجب إجراء المثول الفوري حيث جهت له جنحة اهانة موظف اثناء تأدية مهامه. فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية اى. جلسة 7 سبتمبر القادم .