شاب مهدد بالحبس لتزويره توقيع زوجته على عارضة طلاق بالتراضي بعد 12 يوم زواج بالعاصمة

تابعت محكمة الشراقة، صبيحة اليوم الإثنين، شابا في العقد الثالث من العمر، يدعى “س.أ” بتهمة التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، وذلك على خلفية تزويره توقيع زوجته من خلال الإمضاء مكانها على عارضة طلاق بالتراضي، والذي خلف صدور حكم قضائي صادر عن محكمة الشراقة به افقد الزوجة حقوقها بعده.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت به سيدة أمام محكمة الشراقة بخصوص صدور حكم قضائي يفضي للطلاق بالتراضي من زوجها المدعو” س.أ”، مؤكدة أن العارضة التي دعم بها هذا الأخير دعواه الخاصة خلال رفعه دعوى طلاق بالتراضي لم توقع عليها واتهمت زوجها بتزوير توقيعها للحصول على حكم الطلاق بالتراضي لتفقد حقوقها الشرعية وذلك بعد 12 يوما من زواجهما.

المتهم مثل أمام محكمة الشراقة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته بعام حبسا نافذاً مع 100 ألف دج، وأكد أن طلاقه من زوجته بعد زواج دام 12 يوما كان باتفاق مسبق بينهما، وأنه لم يكن له أي قصد جنائي خلال توقيعه مكان زوجته على العارضة كونهما كانا على اتفاق مسبق على ذلك.

دفاع الضحية نوّهت إلى أن موكلتها تضررت نفسيا جراء التزوير الذي حصل على العارضة و انتهت بحكم طلاق بالتراضي لم تكن على علم به، وأردفت أن ذلك أساء لسمعتها أمام أهلها وأثر سلبا عليها كون الطلاق وقع بعد 12 يوم زواج من أجل أن يعيد الزواج من أخرى بعد شهرين، وأكدت أن موكلتها مرت بلحظات قاسية جراء ذلك، وأن المتهم أراد بفعلته التخلص منها دون ضرر ، وطالبت بالزام المتهم بدفع مليون دج جبرا للضرر اللاحق بها.

من جهته، أكد دفاع المتهم لغياب القصد الجنائي، موضحا أن توقيع موكله مكان زوجته على عارضة طلاق بالتراضي كان جهلا منه على عواقب ذلك، وأكد أنه استصغره بحكم أن ذلك سبقه اتفاق مسبق على الطلاق بالتراضي، وأكد أن موكله لم تكن له أي نية في المس بشرف وسمعة طليقته وأنه لن يخوض في الأسباب و الدوافع، وطالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف.

وكيل الجمهورية من جهته، التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية.