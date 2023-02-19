شاب مهدد بالحبس لضلوعه في تهريب “الحراقة” والنصب عليهم بالعاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاحد، تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. في حق شاب يسمى “ق ل. ب” في أعقاب متابعته جزائيا في قضية تهريب المهاجرين.

مثول المتهم في قضية الحال، جاء على اثر توقيفه من طرف مصالح الأمن. بناءا على شكوى قيدها ضده 3شبان، تفيد أنهم قاموا بتسليم مبالغ مالية متفاوتة. وصلت الى 30 مليون سنتيم، للمتهم ن أجل تحضير لهم رحلة سرية نحو الضفة الغربية. انطلاقا من شواطئ ولاية بومرداس. غير انه في آخر المطاف، اتضح لهم أنهم وقعوا ضحية نصب ، لاختفاء المتهم عن الانظار.

المتهم الموقوف، وخلال مثوله للمحاكمة، انكر تهمة النصب المتابع بها. وصرح أن عملية التحضير للابحار السرية، كانت فكرة جماعية وليست بمبادرة منه شخصيا. مضيفا أن سبب تأخر الرحلة المبرمجة، التي وعد بها ضحاياه، هو اصابة اليخت المخصص للسفر بعطب ماجعل الرحلة تلغى نهائيا بعد فشل عملية تصليحه.

من جهتهم الضحايا، طالبوا قبول تأسيسهم كأطراف مدنية، وطالبوا المحكمة تمكينهم من أموالهم المسلوبة منهم، مع إلزام الضحية بتعويض مالي آخر قدره 50مليون سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة بهم.

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