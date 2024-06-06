شاب مهدد بالحبس لعدم تسديد قرض اونساج

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. لشاب في العقد الرابع من العمر “ج.ك” بعد عدم تسديده قرض اونساج .

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده الذي قضى بإدانته بعقوبة عامين حبس نافذ. عن جنحة خيانة الامانة بعد استفاذته من قرض اونساج من بنك spa. لشراء الات خاصة بصنع اكواب القهوة ،وبعد عجزه عن تسديد القرض انتقل المحضر القضائي لم يعثر عليهم .

المتهم وأثناء إستجوابه من قبل قاضي الجلسة انكر التهمة المنسوبة اليه،وصرح انه استفاذ من ذلك القرض.في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج”.

واضاف انه استلم تلك الآلات بهدف إستحداث مؤسسة صغيرة خاصة به لصناعة اكواب القهوة و العصير. الا انه عجز عن تسديد القرض البنكي، بعد أن فشل في تجسيد مشروعه. ملتمسا بتبرئته من التهمة المنسوبة اليه ،فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 20 جوان.