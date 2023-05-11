شاب مهدد بعامين حبسا بعد سرقته مكيفات هوائية لسوق علي ملاح

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 200 ألف دج، لشاب في العقد الثالث من العمر. بعد متابعته بسرقته لمكيفات هوائية بسوق علي ملاح.

تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، تعود بعد قيام شاب في العقد الثالث من العمر باقتحام سوق علي ملاح بالعاصمة. بهدف السرقة، حيث قام بسرقة أربعة مكيفات هوائية. ليتم بعدها ضبطه واقتياده على مركز الشرطة للتحقيق معه. وتحويله إلى العدالة بعدما وجهت له تهم تتعلق بالسرقة .

المتهم وبعد مثوله أمام قاضي الجلسة، أنكر التهمة المتابع بها جملة و تفصيلا. فيما طالب وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها. في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة لاحقة.