شاب مهدد بعام حبسا بتهمة ضرب زوجته في العاصمة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عام في حق رجل انهال ضربا على زوجته إثر نشوب خلاف بينهما.

تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى التي رسمتها سيدة لدى مصالح الأمن، تتهم فيها زوجها بالاعتداء عليها ضربا والتسبب لها في عجز عن العمل إثر نشوب خلاف عائلي بينهما.

وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق معمق في القضية، أسفر عن إعداد ملف جزائي ضد المتهم بجرم الضرب والجرح العمديين على الزوج، أحيل بموجبه على العدالة للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.

أين اعترف بالجرم المنسوب إليه، مؤكدا أن الضحية المزعومة التي انفصل عنها قد صفحت عنه وسامحته، ليلتمس إفادته بالبراءة.