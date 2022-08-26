الرقم السري :

138310

شاب ميسور يبحث عمن تكون له نغما في حياة كلها سرور

طرقت أبواب الأثير وكلي يقين من أنني سأكون عند حسن ظني بالخدمات المقدمة وعلى رأسها ركن ادم وحواء. الذي سيكون له طيب الاثر في حياتي لأانني أريد أن تكون من سترافقني المشوار إحدى قارئات الجريدة. أنا مجيد من البويرة، أبلغ من العمر34سنة، شاب أعزب، أعمل في مشروع خاص بي. وعملي يملأ عليّ كل وقتي وأنا والحمد لله أحصّل قوتي بالحلال. أريد إن تكون لي زوجة أسكن إليها وتسكن إليّ. فتاة طيبة من إحدى ولايات الوسط وحبذا لو تكون من إحدى مناطق القبائل، سنها لا يتجاوز31سنة. عدا حسن الأخلاق والتربية الصالحة، لا يهمني إن كانت من سأظفر بقلبها وروحها عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138311

عاصمي أصيل يريد من تكمل معه المشوار وتعمر له الدار

كبير الترحيب الذي وجدته من القائمين على مركز الأثير هو الذي شجعني لأن أتخذ الأسباب. وأعلن رغبتي في أن أبادر لوضع إعلان يمنحني فرصة أن أظفر بذات الدين. التي أحيا معها ما بقي لي من عمر على ضوء الميثاق الغليظ.

أنا محمد من العاصمة، شاب في ربيعي ال36، أعزب وأنا أملك سكنا خاصا. موظف مستقر وأنا والحمد لله إبن عائلة أصيلة وبشهادة جميع من حولي أنا على قدر كبير من الأخلاق والمودة. أقدر المرأة وأريد أن يكون لي نصيب يتمثل في فتاة تحقق لي السكينة وصفاء الروح.

أريد أن يكون لحياتي ألوان وأسلوب، وأبتغي تحصيل الحلال في أقرب الآجال مع فتاة تكون من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز33سنة، أبتغيها ذات أصول وسليلة أسرة تقدر الرجل وتفهم من الزواج أنه رحلة عمر. بها من المحطات ما يجعل من هذا الزواج متعة وسعادة. لا شرط لي سوى أن تكون لمن ستقتحم أسوار قلبي على قدر من الجمال وكثير من الرفعة. ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138312

زوجة صالحة لإطار في مؤسسة مرموقة

تطلعاتي بعد أن تبوأت منصبا طيبا يكفل لي العيش الحلال. زوجة صالحة أسكن إليها وتسكن إليّ تمنحني دفعا قويا في الحياة. لذلك لم أجد سوىلا جريدتي المفضلة حتى أبث من خلالها إعلانا يخدمني ويمنحني دفعا قويا.

أنا سليم من ولاية البليدة، أبلغ من العمر41سنة، موظف مستقر في إحدى مؤسسات الدولة المرموقة، لم يسبق لي الزواج. ولدي سكن في طور الإنجاز. أريد أن تكون لي زوجة طيبة صالحة من إحدى ولايات الوسط. كما أعدها أن أكون لها نعم المؤنس والرفيق، سنها لا يتجاوز40سنة، أريدها عزباء جميلة الشكل. وحبذا لو كانت عاملة مستقرة أغدو معها وبها إلى رقيّ وسموّ وأحيا معها السعادة.

الرقم السري :

138315

قبائلي محترم سيكون لك نعم الزوج والسند

من بجاية الجميلة ،أطرق أبواب الأمل من خلال إعلان متيقن أنا من أنه يكون الفيصل في حياتي. التي أريدها ان تزهر وتنبض بالأمل من جديد. صحيح أنني في الخمسين من عمري إلا أنني لا زلت بحاجة الى مؤنس ورفيق درب. عصف الطلاق بحياتي وبت أرى الحياة مظلمة وأنا في بيتي الكبير متمسكا بالله منتظرا الفرج.

لذا خاطبت القائمات على مركز الأثير وكلي أملأن يكون لقالئي بشريكة العمر في أقرب الأجال. خاصة وانني موظف ولي بيت به من الكماليات والضروريات ما هو جدير بإستقبال زوجة أريدها أن تكون صالحة وصادقة.

لذا أريد من خلال منبر ركن فرصة من ذهب لأفراحكم هذا الصيف. أن يكون لي أمل مع إنسانة طيبة وصادقة من إحدى مدن الوسط الجزائري أو إحدى مناطق القبائل. سنها ما بين40و50سنة، أكثر ما أرغبه وأتمناه لأن تكون صاحبة النصيب مثقفة، موظفة مستقرة. كما أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

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