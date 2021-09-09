شاب ميسور يبحث من تبعث في قلبه السرور

مجيد من البويرة، شاب يبلغ من العمر34 سنة، أعزب، وهو يعمل في مشروع خاص به يتمثل في محل للمواد الغذائية، وعمله يملأ عليه كل وقته وهو والحمد لله يحصّل قوته بالحلال.

يريد أن تكون له زوجة يسكن إليها وتسكن إليه، فتاة طيبة من إحدى ولايات الوسط وحبذا لو تكون من إحدى مناطق القبائل، سنها لا يتجاوز31سنة، عدا حسن الأخلاق والتربية الصالحة، لا يهمه إن كانت من سيظفر بقلبها وروحها عاملة أو ماكثة في البيت.

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الرقم السري : 135531