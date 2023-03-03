شاب نيته في أن تكون له إنسانة تسنده وتشدّ من أزره

الرقم السري :

136231

باتني حنون معه السعادة حتما ستكون

بكثير من التفاؤل إتصل بنا شاب من ولاية باتنة، في ال38من عمره، كتب عليه الطلاق وكسى اليأس قلبه. تفطن قبل فوات الأوان أن الضعف ليس من شيمه، وتفاءل خيرا في بنات بلده وعول أن يكون للحلال طالبا. تواصل معنا وأعرب عن خالص نيته في أن تكون له إنسانة تسنده وتشدّ من أزره. لا شرط لصاحب إعلاننا هذا سوى أن تكون رفيقة دربه من إحدى ولايات الشرق أو من منطقة القبائل. سنها لا يتعدى33سنة، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وأكثر ما يهمه أن تكون محترمة جادة. وعلى قدر كبير من المسؤولية، علما أنه مطلق بدون أولاد. وهو موظف مستقر ولديه سكن خاص ينتظر من تحوّله بطاعة الله إلى جنة.

الرقم السري :

136233

طيبة وذات خلق لعاصمي في الأربعين

كمن سبقه في الإعلان الأول الذي شددنا به الرحال. خاطبنا عاصمي قمة في الأخلاق ورجاحة العقل. معربا عن طيب خاطر رغبته في أن يتخذ له زوجة أصيلة تعينه على نوائب الدهر. رجل في الأربعين من عمره، لم يسفر زواجه عن أبناء، يمارس التجارة التي يضمن بها قوته، ولديه سكن خاص رحب.

يرغب صاحب إعلاننا أن يكون له حظ أوفر مع إنسانة تقدره وتكون على قدر كبير من الأخلاق والوقار. إنسانة بالغة الحكمة تمدّ له يدها ليمضيا معا ف يرحاب الأمل تكون من العاصمة أو بومرداس. سنها لا يتجاوز40سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وشرطه أن تكون موظفة.

الرقم السري :

136234

رأسماله الطيبة والحشمة فمن تكون زوجة لخمسيني من البويرة

ثالث محطة لنا في هذا الركن، لخمسيني من منطقة البويرة. رجل صادق ومحترم أبى إلا أن يقاسمنا رغبته في أن يجدد حياته إلى جانب إنسانة رأسمالها الطيبة والحشمة، تماما مثله.

موظف مستقر، لديه سكن خاص وعلى قدر من الأخلاق بشهادة الجميع، يناشد إبن البويرة من تكون له السند والعزوة. إنسانة من وسط البلاد، سنها لا يتجاوز51سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. حبذا لو كانت موظفة مستقرة، تكون له الأمل والإحتواء.

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