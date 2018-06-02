شاب وصديقته يختطفان فتاة ألمانية من العاصمة ويحتجزانها داخل منزل في بومرداس

قاضي التحقيق لدى محكمة برج منايل أودع المتهم الرئيسي الحبس

المتهم قام باقتياد الضحية إلى منزل في رأس جنات أين حاول اغتصابها

أقدم شاب وصديقته على اختطاف موظفة من جنسية ألمانية من العاصمة إلى ولاية بومرداس خلال بحثها عن حانة من أجل تناول المشروبات الكحولية، حيث أنّهما اقتاداها على متن سيارة إلى مسكن في بلدية رأس جنات واحتجزاها هناك، أين حاول الشاب اغتصابها بعد أن أقدم على ضربها بسبب مقاومتها له، غير أنّه لم يتمكن من ذلك.

وحسب مصادر موثوقة، فإنّ الرعية الألمانية تشتغل في شركة كبيرة تابعة لبلدها، معتادة على التوجه إلى إحدى الحانات في العاصمة، وفي المرة الأخيرة وجدتها مغلقة لأسباب مجهولة، أين التقت بالشاب وصديقته بالقرب من الحانة أيضا وأخبراها بأنّهما يعرفان حانة في منطقة أخرى بالعاصمة وسيأخذانها معهما لاحتساء الكحول، ولما صعدت السيّارة طال الطريق بهم.

ولما استفسرت عن ذلك رفضا إرجاعها إلى العاصمة كونهما اختطفاها من دون علمها، حيث استمروا في الطريق وأخذاها إلى بيت يقع أقصى شرق ولاية بومرداس في بلدية رأس جنات، حيث أغلقت الأبواب في وجهها ولم تستطع الخروج، وقد حاول الشاب الاعتداء عليها جنسيا، بعد أن أشبعها ضربا لكنه فشل في ذلك، وقد بقيت الفتاة الألمانية تحاول الهروب من البيت ولم تتمكن إلى أن غفل الشاب الجزائري ونام.

فخرجت من نافذة المطبخ وتمكنت من الفرار، لتتوجه مباشرة إلى مصالح الأمن وقيّدت شكوى في مركز الدرك الوطني عن كلّ ما تعرضت إليه، ليتم فتح تحقيق توصلوا من خلاله إلى توقيف المشتبه فيه الشاب والمشتبه فيها الشابة، واللذان قدّما إلى التحقيق القضائي لدى محكمة برج منايل، متابعين بجناية الاختطاف والاحتجاز والضرب والاغتصاب، حيث تم إيداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت وصديقته وضعت تحت الرقابة القضائية.