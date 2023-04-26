شاب وصديقته يستدرجان عابر سبيل للاستيلاء على أمواله

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة منذ أيام شاب رفقة صديقته بتهمة السرقة بالعنف، عقب شكوى تلقتها بخصوص تعرض مواطن للإعتداء و استدراجه. بحجة منحه وجبة افطار خلال رمضان ثم سرقة مبلغ مالي كان بحوزته.

تفاصيل قضية الحال عالجتها محكمة سيدي امحمد، بعدما وجهت تهمة السرقة بالعنف للمدعو ” ق.محمد” و شريكته “ع.مريم”. موقوفان بالمؤسسة العقابية لتورطهما في عملية إحتيال تعرض لها عابر سبيل خلال شهر رمضان. الأخير تلقى دعوة من قبل المتهمين من أجل تناول وجبة افطار. و أثناء مرافقته لهما استدرجاه نحو مدخل عمارة وسط العاصمة و قاما بسلبه مبلغ مالي كان بحوزته ثم لاذا بالفرار.

مصالح الأمن تمكنت إستنادا لشكوى الضحية من توقيف المتهمان واحالتهما للمحاكمة طبقا للقانون ، أين حاولا إنكار ضلوعهم في عملية السرقة و كما انكرا معرفتهما بالضحية، ليطالب ممثل الحق العام تسليط عقوبات بالحبس لمدة عامين و 4 سنوات نافذة و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة للمتهمين .