شاب وفتاة ضمن عصابة إبتزاز المسؤولين ورجال الأعمال عبر الفايسبوك بتبسة

تمكنت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بمديرية الأمن الولائي بتبسة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في ابتزاز المسؤولين ورجال الأعمال بواسطة صفحات فايسبوكية.

حيث يقوم أفرادها باستحداث صفحات بأسماء شخصيات معروفة وبعد أن تتم الترويج لهذه الصفحات يتم تبادل أحاديث ومشاهد خليعة مع صفحات الضحايا المحتملين من طرف الشابة.

وبعد فترة قامت هي بالإتصال بهم على أساس أنهم من قاموا بالتواصل معها ومع استغرابهم وانكارهم تقوم بتهديدهم بضرورة دفع مبالغ مالية أو فضحهم.

ومع تواصل عمليات الإبتزاز تقدم رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونائبه بشكوى رسمية ليتم على الفور فتح تحقيق وبعد التحريات السيبرانية.

تم التوصل إلى المتهمين الذين أوقف منهم لحد الساعة شاب وشابة وبعد مواجهتهما بالأدلة والبراهين القطعية تمت عملية تقديمهما أمام وكيل الجمهورية الذي أحال ملفهما أمام قاضي التحقيق.

اين أصدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت كم تم استرجاع ختم رسمي مسروق من إحدى المؤسسات العمومية كان يستعمل في عمليات الابتزاز من خلال توقيع بعض العقود العرفية غير الحقيقية.