شاب يبتر يد آخر بـ”شاقور” بعدما هاجم حيا سكنيا بسلاح ناري في قسنطينة!

الضحية أطلق عيارات نارية للانتقام من شبان بحي 1 نوفمبر في ديدوش مراد

عاش، مساء أول أمس، سكان حي أول نوفمبر بديدوش مراد في قسنطينة أجواء من الذعر، عقب نشوب شجار جماعي خلّف بتر يد شاب بساطور، أثناء محاولته اقتحام حي والاعتداء على سكانه باستعمال سلاح ناري “فوشي”.

وحسب مصادر مطلعة، فإن أسباب الحادثة تعود إلى خلاف بين الضحية وهو في الثلاثينيات من عمره وخرج من السجن مؤخرا وينحدر من حي عين البير، ومجموعة من الشباب يقطنون بحي 1 نوفمبر، وهو الخلاف الذي تسبب، على مدار الأيام القليلة الماضية، في شجارات متكررة نتيجة تصفية حسابات استدعت تدخل المصالح الأمنية، إلا أن تلك الخلافات سرعان ما تطورت، مساء أول أمس، بعدما تعرض الضحية للضرب من طرف بعض المسبوقين قضائيا، أين توجه إلى منزله وجلب سلاحا ناريا “فوشي” وحاول الأخذ بالثأر، حيث أطلق بعض العيارات النارية، ليهاجمه مجموعة من الشباب مدججين بأسلحة بيضاء، وتمكن أحدهم من بتر ساعده الأيسر بضربة ساطور، قبل الفرار إلى وجهة مجهولة، تاركين إياه يسبح في دمائه، قبل وصول مصالح الأمن والحماية المدنية، ليتم نقل الضحية إلى مستشفى ديدوش مراد، قبل تحويله إلى المستشفى الجامعي ابن باديس لخطورة إصابته، في حين أطلقت مصالح الشرطة دوريات بحث مكثفة، أثمرت توقيف مشتبه فيهم يخضعون حاليا للتحقيق لتحديد هويات المتورطين.

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة أن الضحية لا يزال يخضع للعناية الطبية بالمستشفى الجامعي وهو وضعية صحية حرجة. جدير بالذكر أن الشرطة كثفت تواجدها بالمنطقة، طيلة ليلة أول أمس، خشية تجدد المواجهات بين شباب الحي.