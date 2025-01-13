شاب يتابع عمله داخل قاعة الأفراح يوم زفافه

انتشرت صورة على نطاق واسع تظهر رجل أعمال وهو يعمل في يوم زفافه.

وأمام ردود الفعل السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت شريكته أنه لم يعمل سوى دقائق معدودة.

بدأ كل شيء بمنشور على LinkedIn كتبه ليونارد توري، المؤسس المشارك لشركة الذكاء الاصطناعي Thoughtly. وفيها يهنئ شريكه ماكرييل كيسي لأنه أحضر جهاز كمبيوتر محمول إلى حفل زفافه للعمل عليه.

“في الأسبوع الماضي، وقع شريكي المؤسس عقدًا مع عميل. كان من المقرر أن يطلق مشروعه التجاري في غضون الأسبوعين المقبلين. ولكن بالصدفة كان من المقرر أن يتزوج خلال تلك الفترة الزمنية”، كما يقول ليونارد توري.

ونشر صورة نرى فيها العريس الشاب ملتصقًا بشاشته، بينما يرقص ضيوفه أمامه.

وعلق قائلا على تلك الصورة “ها هو ذا ينهي عمله. في حفل زفافه. مبروك كيسي. الآن من فضلك اذهب واحصل على بعض الراحة”.

وتلقت الرسالة التي نشرها موقع لينكدإن مئات التعليقات، معظمها سلبية. وتمت إعادة مشاركتها بشكل جماعي على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال أحد المستخدمين: “إن شركتك تعاني من سوء التوازن بين العمل والحياة. لدرجة أنك لا تستطيع إقامة حفل زفاف دون الحاجة إلى العمل. هذا أمر محزن حقًا”.

ويقترح آخر قائلاً: “أي شخص يعرف حقًا كيفية القيام بذلك كان سيلغي اتفاقية ما قبل الزواج بمجرد رؤية هذا”.

وذهب البعض إلى حد القول إن هذا المنشور كان بمثابة تمثيلية لخلق ضجة. لأن “لا أحد يستطيع أن يكون سخيفًا وغير محترم لعروسه وعائلتها”.

مهمة تستغرق بضع دقائق

وأوضح ليونارد توري، شريك العريس في الأعمال، في مقابلة مع موقع news.com. أن عمليات شركتهما تنطوي على “مخاطر عالية للغاية”. “نحن نعمل مع العديد من الشركات المدرجة في البورصة في جميع أنحاء العالم ونقضي ساعات طويلة في الليل. ونستيقظ في الصباح الباكر، ونراقب هذه المكالمات ونعمل على حل المشكلات بشكل استباقي.”

“كجزء من وظيفته، كان عليه حل مشكلة، وكانت في الحقيقة شيئًا لا يستطيع حله إلا هو. كانت مهمة تستغرق من ثلاث إلى خمس دقائق”.

وفي الواقع، اضطر العريس إلى إعطاء أحد زملائه رمزًا لا يمكن الحصول عليه إلا من جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به.