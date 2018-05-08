شاب يتبرع بنصف كبده لإنقاذ رضيع من الموت في القالة بالطارف

العملية الجراحية أجريت في بلجيكا ونجحت وسط امتنان كبير من عائلة الرضيع

المتبرع ليس من أصدقاء ولا أقارب العائلة.. ونداء إنساني حرك فيه الرغبة في إنقاذ حياة الرضيع

شهدت مدينة القالة في الطارف حدثا إنسانيا خلف حالة من التأثر والإعجاب بين كل من سمع به، ويتعلق الأمر بإقدام الشاب “عبد الحق بوساحة” في العشرين من العمر وهو شاب يتيم وبطال، على إنقاذ الرضيع “جلال الدين”، الذي كان الموت يتهدده، حيث وهب الشاب له نصف كبده طواعية من دون مقابل.

القضية بدأت عندما كانت عائلة الرضيع “جلال الدين” تعد الأيام الأخيرة لابنها، الذي كان إنقاذه معلقا على الحصول على كبد جديد، وهو ما كان في نظرهم شبه مستحيل، لعدة اعتبارات تتعلق بالواهب وطبيعة كبده، قبل أن يظهر الشاب “عبد الحق” الذي قرر التطوع لإنقاذ الرضيع.

وبعد تطابق التحاليل وفصيلة الدم تم نقل المتبرع “عبد الحق” والرضيع “جلال الدين” إلى أحد مستشفيات في بلجيكا لإجراء العملية الجراحية، وهو ما حدث منذ أيام قليلة، أين نجحت العملية وبقي الرضيع تحت العناية الطبية، فيما عاد عبد الحق بطلا إلى مدينة القالة.

وقد أقام شباب المدينة تحت رعاية جمعية “أصدقاء القالة” الخيرية حفلا على شرفه لتكريمه، لاسيما أن المتبرع ليس من أقارب ولا أصدقاء عائلة الرضيع، ولكنه بادر بالتبرع بعدما سمع قصة الرضيع. وفي اتصال لـ”النهار” بوالد الطفل هاتفيا من بلجيكا، أكد بأن ابنه يتماثل للشفاء وبدأ في السير، وشكر الشاب “عبد الحق” الذي أنقذ حياة ابنه، وأدخل الفرحة إلى قلوب كل العائلة.