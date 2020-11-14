شاب يتخلص من صديقته العشرينية بطريقة بشعة في قسنطينة

اهتزت صباح اليوم بلدية عين السمارة، في قسنطينة، على وقع جريمة قتل شاب لصديقته العشرينية بطريقة بشعة.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار اونلاين، فقد أقدم الجاني، وهو عشيق الفتاة، على توجيه ضربات بواسطة سكين حاد، أرداها قتيلة.

وأضافت مصادر النهار أونلاين أن الجريمة البشعة وقعت داخل منزل بأحد احياء بلدية عين السمارة في قسنطينة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية، حيث نقلت جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجلي في قسنطينة.

كما فتحت المصالح الأمنية التابعة لأمن ولاية قسنطينة تحقيقا لتحديد ملابسات هذه الجريمة البشعة.